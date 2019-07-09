Солист группы «На-На» рассказал, как в музыкантов стреляли в Грузии в 1992 году

Напряженность в отношениях между Россией и Грузией не спадает. Выступления националистов в Тбилиси, нападения на российских граждан и оскорбительные демарши сотрудников грузинских новостных компаний продолжают нагнетать обстановку как в самой стране, живущей за счет туризма и экспорта, так и в информационном пространстве.

Напомним, после безобразной выходки сотрудника телеканала «Рустави 2» президент РФ Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции. Однако мнения политиков и простых граждан разделились.

Корреспондент «Вечерней Москвы» обратился с вопросом: «Поехали бы вы сейчас в Грузию?» к звездам российской эстрады. Вот что ответил солист группы «На-На» Владимир Политов:

— Если у нас будут предложения посетить с выступлением Грузию, почему бы и не поехать? В последний раз мы выступали в Грузии в 1992 году. Как раз «события» там были. Добирались долго, ехали по Военно-грузинской дороге через Цхинвал. Под Цхинвалом по нашему автобусу стали стрелять, мы остановились, выбежали, укрылись в воронках. Кто открыл огонь и зачем — непонятно, стреляли со стороны гор. Подошел российский БТР и прикрыл нас, дальше доехали нормально.

Певец рассказал, что «На-На» пригласили дать концерт на международных соревнованиях по смешанным единоборствам, проходившим в Тбилиси. Проспект Шоты Руставели музыканты увидели в руинах. Но никакой ненависти, несмотря на то, что происходило, они в Тбилиси не почувствовали:

— Нас встречали тепло. Мне кажется, политика — политикой, а люди остаются людьми. Это понимаешь, когда оказываешься в народе. Радушное застолье, прекрасное вино, сациви, хачапури, шашлык, длинные тосты, во время которых рука устает держать стакан. Когда взлетали в аэропорту, по нам снова какие-то боевики начали стрельбу, но летчики были опытные, увели самолет из-под огня, — рассказал Политов.

Солист также добавил, что провокаторами конфликта между Россией и Грузией являются те, кто имеют явное задание разжечь вражду.

— Те, кто их «активировал», потом всячески используют любой повод для освещения в прессе и политических заявлений. Им это выгодно, — заключил певец.

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