Около 300 врачей устроились на работу в Подмосковье с начала года

• 10:52 • 10 июля 2019
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Лидерами по притоку медработников являются учреждения здравоохранения в Домодедове, Химках и Истре
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
На работу в учреждения здравоохранения Подмосковья с начала 2019 года приняли 272 медика, сообщает «Радио 1». Из них 218 специалистов — врачи общей практики, еще 55 имеют узкую специализацию.
Министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова отметила, что власти региона работают над устранением кадрового дефицита в подмосковных медучреждениях, чтобы местные жители могли получать быструю и качественную помощь.
До конца этого года планируется трудоустроить 500 специалистов.
Чаще всего медики находят работу в Домодедове, Химках, Истре.
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