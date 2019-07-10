СМИ: Пилот летевшего в Москву самолета упал в обморок во время полета
• 13:16 • 10 июля 2019
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Член экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание уже на подлете к столице после начала снижения
Фото: pixabay.com
Лайнер компании Montenegro Airlines, летевший рейсом Тиват — Домодедово, совершил аварийную посадку в Калуге. Причиной стал обморок первого пилота во время полета. Об инциденте сообщили ТАСС в авиационных службах.
По данным источника, член экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание уже на подлете к столице после начала снижения.
В результате самолету пришлось экстренно сесть в калужском аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.
В настоящий момент состояние пилота уточняется.
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