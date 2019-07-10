Диетолог и фитнес-тренер оценили исследование американских ученых о способах похудения

Американские ученые выявили новый способ похудения. По их мнению, желающим сбросить лишний вес следует сделать акцент на укреплении мышц, а не на потере жировых отложений. «Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько выводы заокеанских ученых соответствуют действительности.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» согласилась с выводами американских ученых.

— Конечно, для похудения необходимо укреплять мышцы, ведь благодаря этому сжигается жир. Именно поэтому в старости, когда теряется мышечный тонус, происходит активное жировое отложение. Сбросить вес становится намного сложнее, — пояснила Соломатина.

Диетолог также поделилась своими советами для желающих быстро и правильно похудеть. Эксперт отметила, что дробные и правильные приемы пищи играют важную роль при сбрасывании лишнего веса.

— Главное — это рациональное питание, усвоение полезных веществ за каждый прием пищи. Нужно избегать пустых калорий, — объяснила Елена Соломатина.

Также диетолог советует вести активный образ жизни, соблюдать режим сна и следить за своими привычками. Соломатина заметила, что без укрепленных мышц толку в потере веса будет мало.

Чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер Ксения Пономарева тоже согласилась с мнением американских ученых, но добавила, что каждому человеку требуется индивидуальный подход к процессу похудения.

— Для правильного похудения нужно регулярно делать индивидуальные упражнения, назначенные фитнес-тренером. Для каждого человека требуются собственные комплексы тренировок, — говорит Пономарева.

При выполнении любых упражнений эксперт советует не перенапрягаться, а постепенно увеличивать нагрузку, чтобы не навредить организму.

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