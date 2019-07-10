Диетолог Маргарита Королева раскритиковала американский способ похудеть

В соцсетях активно обсуждается заявление американских врачей из Университета штата Джорджия: по их мнению, желающим похудеть необходимо обратить внимание не на потерю жира, а на прирост мышечной массы, однако российский врач объяснил опасность такого рецепта.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева скептически отнеслась к подобному предложению, сообщив о возможных противопоказаниях в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

— Ура, Америка нашла ключ к решению проблемы. Прекрасно, что мышцы есть, этот тот фактор, который помогает похудеть. Но если приходит пациент весом 130 килограммов, о какой мышечной нагрузке я могу говорить? Ему подойдет только ходьба. Снижение феса – только комплексный подход. Это не только спорт, но и сбалансированное питание для создания дефицита калорий. Питание плюс физическая нагрузка, управление стрессом и достаточный сон — это четыре кита, которые помогут похудеть.

Звездный диетолог, консультировавшая певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, заявила, что если у человека декомпенсирована система работы сердца, если у него есть хронические заболевания в период обострения – ему противопоказаны физические нагрузки.

— С лишним весом поможет справиться исключительно комплексный подход. Ожирение — фактор риска для многих заболеваний и 12 видов рака. Только здоровое питание поможет регулировать уровень гормонов, управлять стрессом. А физнагрузка — посильная регулярная и умеренная — в приложении к питанию поможет поддерживать метаболизм и противостоять набору массы. В перспективе человек, который регулярно тренируется, сможет есть то, что любит, не набирая вес.

Фитнес-инструктор Иван Чертков рассказал об особенностях локального жиросжигания:

— Любые процессы похудения и жиросжигания держатся на распорядке дня, правильном питании и спорте. Если мы говорим о локально жиросжигании – одной диеты мало. Надо подобрать специальные нагрузки индивидуально. Без правильного питания похудения добиться невозможно, — отметил тренер.

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