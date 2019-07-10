На авиадебошира с рейса Москва-Дюссельдорф завели уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело на нетрезвого 44-летнего пассажира, из-за которого летевший из Москвы в Дюссельдорф лайнер совершил посадку в Калининграде.
Ранее представитель аэропорта «Храброво» Наталья Грицун сообщила, что самолет Airbus A321 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Дюссельдорф, сел в Калининграде из-за нетрезвого мужчины на борту, который устроил скандал.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ, в отношении 44-летнего жителя Новороссийска, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ирина Волк рассказала, что пассажир эконом-класса во время полета постоянно пересаживался на разные места, игнорировал замечания членов экипажа, кроме того, он несколько раз ударил другого пассажира. Она добавила, что авиадебошир создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни людей на борту, его задержали сотрудники полиции, сообщается на сайте МВД России.
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