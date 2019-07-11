Полицейские задержали с наркотиками ранее судимого москвича
Но востоке столицы сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт гашиша.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Новогиреевская задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Москвы. При обследовании его квартиры полиция изъяла запрещенное вещество. Результаты экспертизы показали, что изъятый материал является наркотическим средством гашишом общей массой около 117 грамм. Кроме того, в квартире нашли и изъяли упаковочные материалы, электронные весы и приспособления для употребления наркотических средств. Сотрудники правоохранительных органов установили, что наркотики предназначались для последующего сбыта через тайники-закладки.
По данному факту следователи возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого мужчину арестовали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.
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