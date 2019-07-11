Эксперты установили, что большинство россиян работает свехнормы

Эксперты НИУ ВШЭ исследовали влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью. Оказалось, что 64 процента работающих россиян регулярно трудятся сверхнормы вечером, ночью или в выходные. По этому показателю Россия занимает одну из лидирующих позиций в Европе.

Общепринятым стандартом занятости является пять рабочих дней по восемь часов и два выходных. Авторы исследования, доцент факультета социальных наук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Андрей Шевчук и магистрантка факультета социальных наук этого же вуза Анна Красильникова установили, что каждый второй работающий гражданин России трудится в вечерние или ночные смены несколько раз в месяц, а каждый четвертый — несколько раз в неделю или каждый день. Кроме того, почти 60 процентов участников исследования работают в субботу и воскресенье хотя бы раз в месяц, а около 50 процентов — несколько раз в месяц или каждую неделю. Одновременно трудятся в разные смены, то есть вечером, ночью и в выходные, 36 процентов россиян. В нестандартное время работают в основном мужчины, представители отраслей сельского хозяйства, торговли и услуг, квалифицированный промышленный персонал, руководители высшего и среднего звена.

Подобное исследование проводилось в 27 странах. Чаще всего за пределы установленных норм выходят в Хорватии (71 процент), Греции (70 процентов) и Польше (65 процентов). В Дании, Франции, Португалии таких жителей всего 51 процент, в Болгарии — 50 процентов, Нидерландах — 49 процентов, Израиле — 44 процента. Россия занимает в этом рейтинге четвертое место. А по показателю одновременно занятых ночами и в выходные одно из первых, сообщает «Российская газета».

Специалисты отмечают, что к негативным последствиям нестандартных напряженных графиков относятся нарушение биологических и социальных ритмов человека. Сбои суточных режимов организма вызывают головные боли, эмоциональное истощение, депрессию. Также сокращается время на общение с близкими и знакомыми, страдают взаимоотношения в семье. Хроническая усталость и сонливость часто становится причинами аварий и травм на производстве.

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