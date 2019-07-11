Женщина-охранник погибла при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах
• 14:51 • 11 июля 2019
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Еще 13 человек пострадали
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В результате крупного пожара на территории ТЭЦ-27 («Северная») в Мытищах погибла женщина, работавшая охранником предприятия. Еще 13 человек пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Уточняется, что 12 потерпевшим помощь была оказана на месте, одного доставили вертолетом в ожоговый центр больницы № 2.
Погибшая женщина работала охранником ТЭЦ. По словам представителя экстренных служб региона, она не успела выбраться из огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС.
Ранее на участке газопровода ТЭЦ-27 в Мытищах возник пожар. Столбы огня достигали 50 метров в высоту. Площадь пожара сначала не превышала 200 квадратных метров, затем возросла в четыре раза.
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