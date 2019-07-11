СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в Мытищах
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» после пожара в Мытищах.
Пожар произошел в Московской области 11 июля, следственные действия продолжаются.
— По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса на территории ООО «Навигатор», — говорится в новости на сайте СК РФ.
Уточняется, что организации «Навигатор» причинен ущерб на сумму порядка 150 миллионов рублей.
При пожаре в Подмосковье на территории ТЭЦ «Северный» погиб один человек, точное число пострадавших устанавливается.
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