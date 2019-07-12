Опубликован рейтинг вузов, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Эксперты представили рейтинг высших учебных заведений, выпускники которых, по статистике, получают самую высокую заработную плату среди представителей своей профессии.
Первое место разделили Высшая школа экономики и Московский государственный институт международных отношений: в 2018 году выпускники ВШЭ в среднем зарабатывали по 110 тысяч рублей в месяц, выпускники МГИМО — по 100 тысяч. В 2019 году зарплаты выросли на 10 тысяч в каждом случае.
Второе место досталось Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова с показателем 95 тысяч рублей в 2018 году (на пять тысяч рублей больше в текущем году).
Далее в рейтинге расположились Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Финансовый университет при правительстве России (95 и 85 тысяч рублей соответственно, прибавка в 2019 году — три и пять тысяч рублей).
На пятом месте оказалась Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития (80 тысяч рублей, плюс шесть тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования интернет-сервиса поиска сотрудников и вакансий SuperJob.
Ранее специалисты из университета РАНХиГС провели исследование и выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники в возрасте от 18 до 30 лет. На самую высокую заработную плату надеются молодые люди, занимающиеся информационными технологиями.
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