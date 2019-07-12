Стало известно сколько российских пар сыграли свадьбу в необычных локациях
Россияне все чаще предпочитают скреплять отношения узами брака вне ЗАГСа. Жители России считают, что необычные места больше подходят для свадебной церемонии.
— Регистрации браков вне стен отделов ЗАГС продолжают набирать популярность у москвичей. С каждым днем желающих провести церемонию на новых площадках становится все больше. Например, на ближайший месяц все площадки уже заняты. По просьбам жителей мы продолжаем пополнять список площадок и ищем новые удивительные места для регистрации, — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы сообщила Елена Ефремова.
Российские пары поженились вне ЗАГСа уже более тысячи раз. Так, церемония на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме» стала тысячной. Речь идет о свадьбе москвичей Никиты и Татьяны Терентьевых.
— Когда мы решили зарегистрировать брак, сразу стали рассматривать новые площадки. Церемония проходит креативно и необычно. Мы рассматривали разные варианты, даже стадионы, но выбор остановили на «Москвариуме» и не пожалели, — рассказал Никита Терентьев.
Стало известно, что новые локации для женитьбы открылись 4 мая. Тогда в необычных местах зарегистрировали брак 150 пар.
А незадолго до Дня семьи, любви и верности, 5 и 6 июля, в Москве отпраздновали свадьбу 1300 браков и 154 из них — на новых необычных местах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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