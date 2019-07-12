Отдыхавшую на Бали россиянку направили в лечебницу за неадекватное поведение
Туристку из России, проводившую отдых на Бали (Индонезия), направили в психиатрическую клинику. Причиной стало неадекватное поведение, передает Coconuts со ссылкой на полицию города Гианьяр.
По данным местных СМИ, россиянку зовут Анна Иванова. Один из сотрудников правопорядка заявил, что женщина «находилась в неистовом состоянии». На местном наречии это выражается термином mengamuk. Во время беседы гражданка хранила молчание, но по пути в лечебницу начала оказывать сопротивление полиции.
По одной из версий стражей порядка, туристка пребывала в депрессивном состоянии из-за финансовых трудностей, что оказывается частой причиной психических расстройств среди гостей Бали.
В органах отметили, что когда состояние девушки стабилизируется, ее передадут в российскую дипмиссию. Далее женщину отправят на родину.
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