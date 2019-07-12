Военные показали видео перехвата подлодки с кокаином
Пресс-служба береговой охраны США (USCG) опубликовала ролик с погоней спецназа за наркоторговцами, которые пытались перевезти семь тонн кокаина на подводной лодке.
Съемки сделаны с катера береговой охраны, который догоняет субмарину; видно, как бойцы запрыгивают на крышу подводной лодки, ломают люк, который открывает один из курьеров наркомафии. Сообщается, что видео снято в июне этого года.
В ходе операции выяснилось, что на судне было более семи тонн кокаина, рыночная стоимость которого оценивается специалистами в 232 миллиона долларов.
В ведомстве сообщили, что за последние три месяца в международных водах в восточной части Тихого океана было изъято более 17,4 тонны наркотиков на общую сумму 569 миллионов долларов. Ролик опубликован в Facebook.
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