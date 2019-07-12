«До сих пор трясутся руки»: супруга Прилучного побегала с быками в Испании
Актриса Агата Муцениеце поучаствовала в экзотическом и крайне опасном развлечении. В Испании она вместе с другими отчаянными приняла участие в забеге с быками.
Подробностями своего экстремального отдыха она поделилась в личном микроблоге. Перед забегом супруга актера Павла Прилучного призналась, что ей очень страшно.
После она выложила и видео, где рассказала о пережитом ужасе и собственном забеге.
— Со мной ничего не случилось. Но я получила какой-то адовый всплеск адреналина. До сих пор трясутся руки, — заявила Муцениеце в Instagram.
Стоит отметить, что на кадрах опубликованного ролика видно, как быки нанесли травму одному из мужчин. Врачи оказали ему помощь на месте.
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