Депутат Рабинович пожаловался на превращение Зеленского в Порошенко
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в экс-главу государства Петра Порошенко.
По словам парламентария, страна отдала голос за шоумена, чтобы увидеть перемены. При этом отметил, что не отдавать предпочтение Порошенко также было правильным решением, так как он «вел к гибели».
— Сегодня, к сожалению, Зеленский очень быстро превратился в Порошенко, преследуются телеканалы, мира не будет, — посетовал Рабинович.
Он добавил, что хотя власти говорят о стремлении попасть в Европу, их риторика отличается от реального положения дел. В европейских странах, поясняет депутат, более либеральное отношение к журналистике и чиновникам. Кроме того, лидеры тамошних государств не угрожают лишением свободы при любом малейшем недовольстве чьей-либо работой.
— Я хочу напомнить господину Зеленскому, что еще короткий промежуток времени тому назад он говорил, что не будет больше такого рода звонков, и сразу все поменялось, и сразу все стали чертями, — отметил парламентарий. Об этом пишет «112 Украина».
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