Врач объяснил «феномен» шрама у мужчин на указательном пальце

В социальных сетях пользователи провели опрос, согласно которому у многих мужчин на указательном пальце левой руки есть шрам. Находка вызвала удивление многих блогеров, которые стали опрашивать знакомых и писать об этом феномене:

Сегодня меня интересует, есть ли у вас на левом указательном пальце шрам??— Эльф (@Jonhlockisreal) 19 июня 2019 г.

Кстати вы знали что у всех мужиков на указательном пальце левой руки есть шрам— полбанки варенья (@aliknvrs) 7 июня 2019 г.

Сидели сегодня на работе и выяснили, что у 15 человек из 16 есть шрам на пальце, у левши на правом пальце

У родителей тоже есть

Обычно мы лезем тем пальцем, который не жалко— Эльф (@Jonhlockisreal) 19 июня 2019 г.

Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы», что у него тоже есть такой шрам.

— У меня это было связано с велосипедом, когда мне было семь лет. Когда я поправлял соскочившую цепь, и попал палец. Порез на левом указательном пальце есть практически у каждого человека, который хоть что-то резал. Порез ножом часто бывает, особенно если нож тупой. А указательный палец — самый удобный инструмент для человека. Либо левая рука травмирована, либо правая, у меня, например, обе.

По его словам, такой шрам многие получают в детстве. Врач отметил, что шрам может остаться на всю жизнь, все зависимости от глубины раны и ее типа:

— Рваная рана или резаная, любая оставляет рубец. Например, разрез бутылочным стеклом не всегда можно разглядеть: если не знать, что он есть, его и не увидишь. Если вы деформировали палец или любую другую часть тела, шрам может остаться на всю жизнь, даже если все давно зажило. Вы нарушили «кристаллическую решетку» кожи, которую образуют основные белки соединительной ткани — эластин и коллаген. Если вы внимательно присмотритесь к коже, вы увидите сетчатую структуру. Кожа имеет минимум семь слоев, не считая базальной мембраны, а если вы повредили кожу, то дефект никуда не денется, исправить это можно только с помощью пластической хирургии, — подчеркнула медик.

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