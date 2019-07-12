Началась реставрация дома, где жил историк Петр Кропоткин
Специалисты Мосгорнаследия утвердили проект реставрации особняка XIX века в Кропоткинском переулке. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Здание, расположенное в Кропоткинском переулке, 26, является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в нем размещается посольство Палестины.
Реставраторы уже приступили к работам. Им предстоит привести в порядок одноэтажный деревянный дом. В свое время в нем жил ученый-историк Петр Алексеевич Кропоткин.
— Памятник в Кропоткинском переулке — выразительный образец деревянного ампира послепожарной Москвы с интересным лепным декором. Согласно архивным источникам, в 1817 году этот дом построила княгиня Гагарина, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, реставраторы уже начали расчищать фасады. Они, к слову, украшены портиком с ордерными элементами и лепным карнизом. В планах — штукатурные и малярные работы, ремонт и покраска оград, обновление водосточной системы.
В общей сложности работы продолжатся не более 2,5 месяца. Контролировать процесс будут специалисты Мосгорнаследия.
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