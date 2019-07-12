Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с Советом безопасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел собрание с постоянными членами Совета безопасности. Темой обсуждения стали отношения Москвы и Киева, в том числе с учетом состоявшегося 11 июля разговора российского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским.
О деталях разговора Путина и членов Совбеза журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, на совещании присутствовали спикеры обеих палат парламента. В том числе в разговоре с главой государства приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Николай Патрушев, Сергей Лавров и не только.
— Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, — передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что беседа двух лидеров государств носила прагматичный характер.
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