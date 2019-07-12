Эксперт оценил перспективы развития отношений между Россией и Боливией

Эксперт по латиноамериканским государствам Владимир Травкин заявил, что между Россией и Боливией нет принципиальных политических разногласий, поэтому страны могут активно развивать сотрудничество в разных сферах, передает rueconomics.ru.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом 11 июля отметил, что отношения между странами складываются успешно и имеются перспективы для углубления экономического сотрудничества. В этом году товарооборот между РФ и Боливией вырос в 2,5 раза.

Перспективы роста товарооборота несомненны, считает Владимир Травкин, так как рынок России достаточно велик и может предоставить много выгодных предложений.

Также страны могут развивать проекты по добыче олова, углеводородов и других полезных ископаемых.

Эксперт также напомнил о проекте Росатома — в городе Эль-Альто он строит уникальный Центр ядерных исследований и технологий.

— Проект Росатома, который вот-вот будет завершен, станет мощной базой для исследований новейших технологий, что нужно обеим сторонам, — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Читайте также: Эксперт оценил сотрудничество России и Боливии в газовой отрасли