Худрук киевского театра «Браво» предложила телемост с Донбассом
Художественный руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко заявила, что одним из участников телевизионного моста между Россией и Украиной должен был стать Донбасс.
По мнению Титаренко, именно этот регион должен был принять участие в первом подобном телемосте. Она также напомнила, что много лет Россия и Украина «жили в дружбе, любви, мире» — вернуть это состояние может только народ, сообщает РИА Новости.
Напомним, телеканал «Россия 1» объявил, что 12 июля пройдет телемост с украинским каналом NewsOne. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены», и телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз. «Россия 1» участвовала в телемосте, жители Украины звонили в студию по Skype.
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