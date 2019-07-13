Медик «отмыл» миллион рублей за 15 минут на Колыме
• 12:31 • 13 июля 2019
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При помощи лотка и кайла за 15 минут участники должны были добыть как можно больше золота из песка
Фото: https://pixabay.com/ru/
На Колыме состоялся Всероссийский чемпионат по промывке золотоносного песка «Старательский фарт», призовой фонд которого составил 2 миллиона рублей.
Условия конкурса были достаточно простыми: при помощи лотка и кайла за 15 минут участники должны были добыть как можно больше золота из песка.
Победителем стал врач из поселка Дукат. За отведенное время врач сумел отмыть драгоценный металл общим весом 2,4 грамма, чем обеспечил себе выигрыш в миллион рублей. Второе и третье место досталось двум участникам, которые получили 500 и 300 тысяч рублей в соответствии с «уловом», пишет РЕН ТВ.
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