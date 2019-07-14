Дайверы выложили видео с просившим о помощи морском скате
У северо-западного побережья Австралии дайверы сняли на видео морского ската, который подплыл к ним, чтобы избавиться от крючка в глазу. Они выложили ролик в Youtube.
На нем видно, как морской трехметровый скат манта, которого называют морским дьяволом, подплывает к группе сноркелистов.
Одним из ныряльщиков оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который много раз видел этого ската. Он сообщил, что местные жители назвали рыбу Веснушкой. Джейк Уилтон предположил, что скат обратился к нему за помощью, так как узнал его.
Морской биолог Монти Холла рассказал, что скат не двигался, пока фотограф несколько раз нырял, чтобы удалить крючок из глаза. Ему это удалось.
По словам специалистов, если бы крючок остался в теле Веснушки, то скат мог ослепнуть или погибнуть от занесенной инфекции, сообщает The Sun.
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