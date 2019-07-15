Аналитики назвали самые популярные автобусные маршруты у молодых россиян
Специалисты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip определили, какие автобусные маршруты являются самыми популярными у молодых (не старше 21 года) россиян.
Лидерами данного списка оказались путь из Москвы в Санкт-Петербург и также из столицы в Ростов-на-Дону. Популярность этих маршрутов во многом связана с тем, что в Москву студенты приезжают учиться, а в летнее время отправляются отдыхать на юг.
В рейтинг излюбленных мест для посещения летом также вошли Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.
Эксперты также обратили внимание на любопытную тенденцию: питерская молодежь регулярно ездит в Хельсинки (Финляндия) и Таллин (Эстония), причем путешествие обходится по достаточно умеренной цене. Об этом пишет РИА Новости.
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