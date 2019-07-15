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Сотрудника ЦНИИмаш заключили под домашний арест по подозрению в госизмене

Ростислав Зубков
• 12:19 • 15 июля 2019
Мужчина будет пребывать под домашним арестом три месяца до 3 сентября
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Мужчина будет пребывать под домашним арестом три месяца до 3 сентября
Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудник центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Сергей Мещеряков отправился под домашний арест по решению Лефортовского суда Москвы. Его подозревают в государственной измене.

Уточняется, что мужчина будет пребывать под домашним арестом три месяца до 3 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал Романа Ковалева, начальника этого же центра. Ему предъявлены аналогичные обвинения.

Читайте также: Гражданина РФ арестовали по подозрению в государственной измене

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