Сбербанк объяснил причину уголовного преследования основателя «Нового потока»
Сбербанк подтвердил, что уголовное дело простив основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению финансового учреждения. Причиной стала ситуация на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе.
По данным банка, глава «Нового потока» и экс-гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия существенных обязательств. Помимо прочего, ущерб был нанесен и собственно заводу. При этом отмечается, что большие объемы денежных средств выводились за рубеж.
В связи с выявленными нарушениями сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Ранее сообщалось о том, что основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова задержали по прилете в аэропорту Шереметьево из заграничной командировки.
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