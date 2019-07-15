Скарлетт Йоханссон раскритиковала политкорректные кастинги

Американская актриса Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректных кастингов. Актриса осудила тех, кто отдает предпочтение лишь сексуальным или национальным меньшинствам.

По словам артистки, многие факторы повлияли на то, чтобы политкоррекотность стала трендом в киноиндустрии.

— Знаете, как актрисе, мне должно быть позволено сыграть любого человека, дерево или животного, потому что это и есть моя работа, — поделилась Йоханссон.

Актриса добавила, что политкорректность довольно сильно влияет на искусство, которое должно быть свободным от любых ограничений.

Мнения пользователей в Сети по поводу высказывания кинозвезды разделились:

«Сыграть дерево? Часть ее игры была деревянной, так что у нее была хорошая практика».

«Полностью с ней согласна. Играть разных людей – часть ее работы, и я это уважаю. Я рада, что она высказалась».

«Я не понимаю, что такого неправильного она сказала, это актерская игра…Вы что должны быть супергероем, чтобы сыграть его?».

«Речь идет не о политкорректности или чувствах, а о том, что она берет на себя роли, которые могут дать актерам из групп, которые реже снимаются, или шанс, который ей не нужен. Она явно ничего не поняла».



«Да… Я не согласен с ней сразу же. Что она знает о том, как быть бедным вьетнамским рисоводом, например. Играть это было бы просто расистским, как бы она ни играла».

Позже Йоханссон отметила, что ее слова вырвали из контекста.

— Я отвечала на вопрос, который касался противостояния между политкорректностью и искусством. Я думаю, что в идеальном мире любой актер должен уметь играть кого угодно, а искусство во всех его проявлениях должно быть защищено от политкорректности. Именно об этом я и говорила, — рассказала актриса. Об этом сообщает издание ET Canada.



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