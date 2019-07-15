Суд арестовал Мазурова по подозрению в хищении 1,8 миллиарда рублей

Тверской районный суд столицы арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Он подозревается по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО «Сбербанк».

— Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, — огласила решение судья Елена Булгакова.

По мнению следствия, бизнесмен совершил преступление в составе организованной группы, участники которой еще не установлены. Находясь на свободе, подозреваемый может связаться с соучастниками или оказать давление на свидетелей. Прокурор и представитель потерпевшей стороны поддержали позицию следователя в полном объеме.

Защита бизнесмена отметила, что деяния, инкриминируемые Мазурову, относятся к предпринимательской сфере. Адвокаты также просили суд обратить внимание на то, что подозреваемый в течение нескольких лет исправно погашал обязательства по оспариваемому кредиту и начисленным процентам.

Сам предприниматель заявил о необоснованности подозрений следствия. Он отметил, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод строился в течение 15 лет, но был введен в эксплуатацию только прошлым летом.

— Предприятие обошлось в 3 миллиарда долларов. За пятилетний опыт сотрудничества со Сбербанком нами было выплачено порядка 900 миллионов долларов. Несмотря на внезапную убыточность завода с 2015 года, мы продолжали выплачивать все эти кредиты, — пояснил Мазуров.

Он добавил, что не подписывал кредитных договоров, не распоряжался указанными кредитными средствами, и изъявил готовность сотрудничать со следствием, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что МВД РФ заподозрило Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. По соответствующей статье («Мошенничество в особо крупном размере») бизнесмену грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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