Посвященный столичной промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
В столичном метрополитене появился состав, посвященный московской промышленности. Он был торжественно запущен в электродепо «Красная Пресня». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.
— Совместный с метрополитеном проект – это возможность для пассажиров скоротать время в дороге с пользой, узнать об истории и достижениях московских предприятий, — сообщил во время церемонии запуска нового поезда заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что столица является промышленным городом, в котором производится востребованная в России и за ее пределами продукция. По словам вице-мэра, 650 московских предприятий ежегодно приносят городскому бюджету 115,5 миллиарда рублей. Кроме того, 271,3 миллиарда рублей поступают в федеральный бюджет.
Новый тематический поезд будет курсировать по Кольцевой линии столичной подземки. Каждый из вагонов посвящен различным отраслям столичного производства, таким как авиастроение, машиностроение и радиоэлектроника, передает Агентство городских новостей «Москва».
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