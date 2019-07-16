Диетолог предупредила об опасности поедания насекомых
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева прокомментировала заявление итальянских ученых о том, что насекомые могут стать для людей источником белка вместо мяса.
Напомним, врачи из итальянского университета Терамо утверждают, что некоторые насекомые могут быть крайне полезны для человеческого организма. Так, кузнечики, шелкопряды и муравьи содержат много антиоксидантов.
Однако Маргарита Королева отметила, что насекомые не являются привычным для многих людей продуктом питания — организм к нему не привык. При этом содержащийся в насекомых белок «может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера».
Эксперт также предупредила, что хитозан в тканях насекомых способен провоцировать сильные аллергические реакции, сообщает Национальная служба новостей.
Ранее главный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян отметил, что мы не едим насекомых, потому что нет необходимости, но в насекомых действительно много полезных микроэлементов.
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