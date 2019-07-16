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Диетолог предупредила об опасности поедания насекомых

Татьяна Плотникова
• 03:18 • 16 июля 2019
Маргарита Королева отметила, что насекомые не являются привычным для многих людей продуктом питания — организм к нему не привык
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Маргарита Королева отметила, что насекомые не являются привычным для многих людей продуктом питания — организм к нему не привык
Фото: www.margaritakoroleva.ru

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева прокомментировала заявление итальянских ученых о том, что насекомые могут стать для людей источником белка вместо мяса.

Напомним, врачи из итальянского университета Терамо утверждают, что некоторые насекомые могут быть крайне полезны для человеческого организма. Так, кузнечики, шелкопряды и муравьи содержат много антиоксидантов.

Однако Маргарита Королева отметила, что насекомые не являются привычным для многих людей продуктом питания — организм к нему не привык. При этом содержащийся в насекомых белок «может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера».

Эксперт также предупредила, что хитозан в тканях насекомых способен провоцировать сильные аллергические реакции, сообщает Национальная служба новостей.

Ранее главный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян отметил, что мы не едим насекомых, потому что нет необходимости, но в насекомых действительно много полезных микроэлементов.

Читайте также: Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу

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