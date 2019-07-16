«Грузинский набор» в российских ресторанах вырос в цене
Специалисты компании — оператора фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали расходы россиян в заведениях общественного питания с начала 2019 года, а также в первые декады июня и июля и пришли к выводу, что «грузинский набор» в российских ресторанах стал дороже на 6,5 процента.
В пресловутый набор входят бокал грузинского вина, порция хачапури и хинкали. Алкоголь в среднем стал дороже на два процента, хинкали — на восемь процентов, хачапури — на 20 процентов, сообщает РИА Новости.
При этом ранее аналитики сообщили о снижении спроса в России на традиционные блюда грузинской кухни: на хинкали спрос упал на 19 процентов по сравнению с прошлым годом.
Ранее Госдума рекомендовала правительству ввести запрет на поставки вина и воды из Грузии. Президент России Владимир Путин не поддержал эту идею.
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