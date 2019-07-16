Новая технология позволила снизить уровень шума и вибрации в московском метро
Особую технологию LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации) применили при строительстве новых станций и перегонных тоннелей. Она позволяет уменьшить вибрацию и снизить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел.
Технологию используют в столичной подземке с 2014 года. Ее применили при укладке путей 11 линий московского метро. Поезда следуют тише, и влияние вибрации на конструкции тоннелей снижается.
— Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Для прокладки путей используют бетонные блоки, которые укладывают на эластичные прокладки в специальных резиновых чехлах. Новая технология будет использована до конца 2020 года еще на семи станциях, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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