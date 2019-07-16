Около 2 миллиардов рублей выделят на реконструкцию мастерских Большого театра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из бюджета государства около двух миллиардов рублей на реконструкцию художественно-производственных мастерских Большого театра. Соответствующий документ, подписанный главой правительства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что реконструкции подлежат 10 тысяч 874,6 квадратного метра. Сдать в эксплуатацию планируют в 2021 году.
В приложении к распоряжению отмечено, что сметная стоимость работ превышает 1,93 миллиарда рублей. Общий объем бюджетного финансирования достигнет порядка 1,92 миллиарда, тогда как оставшиеся деньги будут привлечены из внебюджетных источников и средств, полученных при корректировке проектной документации.
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