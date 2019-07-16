Сильное землетрясение произошло на Бали
• 15:36 • 16 июля 2019
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Подземные толчки вызвали обрушение нескольких строений
Фото: скриншот с видео ОТР
На Бали произошло землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в море в 80 километрах от крупнейшего города Денпасар, сообщает ОТР.
От подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий. Информация о погибших пока не поступала, но известно, что множество людей получили травмы.
Многие жители покинули свои дома и переместились в более безопасное место, так как опасаются новых подземных толчков.
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