Политолог объяснил, легко ли изменить Конституцию
Генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник РФ III класса, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прокомментировал предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о внесении изменений в Конституцию.
Легко ли изменить Конституцию
Ранее Володин предложил разрешить Госдуме принимать участие в формировании правительства. По мнению Журавлева, внесение поправок в Конституцию — долгий и сложный процесс.
— Это очень сложная задача: необходимо сформулировать решение, получить конституционное большинство (две трети) в обеих палатах парламента, Совете Федерации РФ и подпись президента России. В некоторых случаях необходимо проводить референдум, как минимум в случае изменения границ, — уточнил политолог.
По его словам, какие-то аспекты Конституции нуждаются в модернизации:
— Все живое рано или поздно устаревает. Неизменностью своей некодифицированной Конституции гордятся англичане, а там, где Конституция была написана (и оформлена единым документом), она меняется время от времени. Если предложения Володина реализовать, форма государственного правления превратится из президентской в парламентскую. Система управления меняется как минимум, — подчеркнул Журавлев.
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