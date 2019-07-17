Восстановлено движение по Дмитровскому шоссе в районе Бутырского путепровода
Коммунальные службы столицы провели работы по очистке водоприемных решеток на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом. В результате скопление воды было устранено, а движение транспорта восстановлено. Информацию об этом предоставили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
— Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток» переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехали около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, — указано в сообщении.
На данный момент коммунальные службы столицы в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы.
Ранее сообщалось о том, что в районе улицы Руставели проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом затопило из-за начавшегося в столице ливня. В результате движение на данном участке в обе стороны было временно приостановлено.
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