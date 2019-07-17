Доминик Джокер: Когда нужно быть в определенное время в определенном месте, метро спасает

Автор хитов, участник телепроекта «Фабрика звезд», певец Доминик Джокер в беседе с корреспондентом «Вечерки» вспомнил, как перебрался в Москву и впервые спустился в столичное метро.

— Доминик, вы уроженец Одессы. Когда первый раз посетили Москву? Помните свои впечатления?

— Впервые я приехал в столицу в составе коллектива «2+2». Это было в сознательном возрасте, в 17 лет. Я помню, что мне очень понравился размах Москвы, ее красота. Хотя надо признаться, на тот момент я застал не самый красивый вид столицы.

— Имеете в виду время года?

— Да, это сейчас сезон не играет роли, столица хороша всегда. А тогда, в 1998-м, Москва весенняя сильно отличалась от Москвы зимней. Когда мы только приехали, она была грязной, серой... Я только сейчас в сравнении понимаю. И все же восторгаться столицей мне слякоть не помешала. Широкие проспекты, Ленинский, Кутузовский... Мы пробыли в Москве три дня, получили контракты и уехали в Одессу собирать вещи для переезда.

— А помните, как впервые спустились в метро?

— Помню, потому что заблудился. Мы ехали всей группой на машине, сделали остановку, я вышел купить жвачку, спустился в переход на «Пушкинской», а оттуда каким-то образом вышел обратно в город уже на «Чеховской». И понял, что все, что я знаю в Москве, — это ветка до улицы Кастанаевской, где мы жили. А это была вообще не та ветка!

— Вы часто поначалу ошибались с маршрутом, с пересадками?

— Было дело. Однажды мне объяснили, как доехать до места — сказали: поезжай по Кольцевой линии, потом выходи, сделай пересадку и поезжай дальше. В итоге я вышел из поезда, перешел платформу и сел в другой поезд. И поехал так по Кольцу в другую сторону, пока не сообразил.

— А сейчас часто пользуетесь метро?

— В последнее время стал реже. Но в моменты, когда мне нужно быть в определенное время в определенном месте, метро, конечно, спасает. Оно — гарантия точности. А точность, как говорил Людовик XVIII, — вежливость королей.

— На новых станциях бывали?

— Был на открывшемся недавно «Мичуринском проспекте». Очень красивая станция. Вообще хотел бы отметить, что метро с каждым годом становится все удобнее и комфортабельнее. Появляются новые маршруты, новые станции.

— В метро вас узнают?

— В силу своей работы я, конечно, привлекаю излишнее внимание. Но так как я практически никогда никому не отказываю в совместном фото или в общении, мой путь в метро замедляется, а не ускоряется, как должно быть.

— Чем вы сейчас заняты?

— Творчеством, записью новых песен. Также занимаюсь развитием творческой школы вместе со своей супругой. В общем, с головой в семье и работе.

СПРАВКА

Доминик Джокер (настоящее имя Александр Бреславский) родился 19 июля 1980 года в Одессе. Бывший солист и композитор группы «2+2», а также коллектива «Банда», созданного на проекте «Фабрика звезд-4» совместно с рэпером Тимати и другими музыкантами. После распада группы Джокер начал сольную карьеру.

Читайте также: Метро до ЗАГСа довезет: столичные молодожены отказались от свадебного кортежа