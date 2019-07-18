Спортсмены из Подмосковья завоевали награды на первенстве России по тхэквондо

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую награды на первенстве России среди молодежи по тхэквондо, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Соревнования проходят в Набережных Челнах.
В соревнованиях мужчин до 74 килограммов победу одержал Али Халифаев. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Пучко в весовой категории до 53 килограммов.
Глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков отметил, что тхэквондо менее популярно у жителей региона, чем бокс или борьба, но в области созданы отличная тренерская база и инфраструктура для развития этого вида спорта. Спортсмены области способны полноценно конкурировать с представителями других регионов.
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