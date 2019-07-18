Информационные таблички установили на зданиях трех театров Москвы

Информационные таблички с QR-кодами появились на зданиях Большого, Малого и Российского академического молодежного театров, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия столицы.

— Отсканировав такой код с помощью мобильного телефона, можно открыть страницу с информацией о памятнике на портале «Узнай Москву», — говорится в сообщении.

50 новых табличек также появятся на самых известных зданиях столицы к 1 августа. Еще 150 установят до конца года. Таблички крепят двухсторонней клейкой лентой на фасадах и хомутами на оградах, чтобы не наносить урона зданиям.

— Поскольку 2019 год объявлен годом театра, мы решили установить новые таблички на зданиях 18 самых знаковых театров Москвы — Камерного, имени Вахтангова, театра Советской армии, театра «Школа современной пьесы», театра «Современник», исторического кинотеатра «Арс» и других. Такие таблички на фасадах памятников архитектуры и исторических зданий столицы начали устанавливать в 2012–2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы, — сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, за это время появилось более 700 информационных табличек, но многие из них были утеряны или испорчены. В ходе проверок в прошлом году выяснилось, что в надлежащем состоянии оказалось около 400 табличек. В этом году на зданиях появится 200 новых табличек.

— Они популярны среди горожан: мы будем работать над тем, чтобы со временем на каждом здании-памятнике нашего города появились такие информационные знаки, — добавил Емельянов.

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