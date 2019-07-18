Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве возросло до 65 человек
Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в столице выросло до 65 человек. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, рост числа заболевших острой кишечной инфекцией связан с поздним обращением за медицинской помощью. На данный момент закрыты 48 вендинговых автоматов.
О первых случаях отравления стало известно 16 июня. Сначала за медицинской помощью обратились около 30 человек, затем их количество увеличилось до 51. В общем случае 26 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом сальмонеллез.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что в отношении каждого из пациентов проводится необходимое лечение.
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