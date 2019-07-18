Активисты проверят вендинговые автоматы после массовых отравлений
Активисты общественного движения «Безопасная столица» решили взяться за проверку сети вендинговых автоматов Healthy Food после массовых отравлений жителей Москвы, сообщил лидер движения Антон Акишин.
Активистами запланированы проверки автоматов по всей столице, однако в ближайшее время это удастся сделать только в северном округе города, передает агентство «Москва» со ссылкой на координатора движения.
Напомним, массовые отравления москвичей произошли 16 июля. Каждый из пострадавших употреблял в пищу продукцию из вендинговых автоматов. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, в дальнейшем их число увеличилось до 65. На данный момент на стационарном лечении продолжают находиться 26 человек.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Автоматы нездорового питания
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Рощиной:
Около тридцати человек отравились готовой едой из «автоматов здорового питания» Healthy Food. Предварительный диагноз — сальмонеллез. Семнадцать человек госпитализированы...Такие вот печальные новости сегодняшнего дня. Но вообще, мы слишком уж отвыкли готовить дома. Особенно молодежь. Да и когда им, занятым, варить домашний борщ или крутить котлеты? В лучшем случае покупаем полуфабрикаты, благо выбор широк (далее...)