Матвиенко: Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить до конца года
Роуминг между Российской Федерацией и Белоруссией может быть отменен до конца 2019 года. Об этом 18 июля во время выступления на пресс-брифинге по итогам заседания VI Форума регионов двух стран в Петербурге сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она считает, что принятие решения по роумингу в указанные сроки вполне возможно.
- Я думаю, что мы к середине сентября даже можем завершить все согласования и приступить уже к практическому решению, - передает слова Матвиенко «Интерфакс».
По словам спикера Совета Федерации, решение по отмене роуминга между Белоруссией и Россией будет возможно также после того, как будут учтены интересы сотовых операторов.
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