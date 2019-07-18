Эксперты сообщили об оптимальном количестве кредитов на одного россиянина
Эксперты назвали оптимальное количество кредитов, которое может приходиться на одного жителя Российской Федерации. Мнение на эту тему высказал президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Он сказал, что россиянам не стоит брать более двух кредитов. По словам Мехтиева, важно, чтобы платежная нагрузка по финансовым задолженностям была соразмерна доходу человека.
Именно соблюдение указанных условий позволяет без существенных рисков погашать кредиты.
— Опасность начинается там, где количество задолженностей превышает три, — передает РИА Новости слова Мехтиева.
Вопреки расхожему мнению, подчеркивает эксперт, никакой формулы «благополучия» не существует. Однако Мехтиев подчеркивает, что на данный момент в среднем на одного россиянина-заемщика приходятся как раз 1,5–2 кредита.
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