Вячеслав Володин стал главой попечительского совета ВГИКа
Председатель Государственный думы Вячеслав Володин ответил согласием на предложение возглавить попечительский совет ВГИКа. Данную информацию в разговоре с журналистами обнародовала советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова.
По ее словам, Володин не так давно посетил ВГИК. Во время встречи он побеседовал с ректором высшего учебного заведения Владимиром Малышевым, студентами и режиссерами. Кроме того, Володин осмотрел техническую базу ВГИКа. Именно в день посещения учебного заведения председателю Госдумы и поступило предложение возглавить попечительский совет.
— Данная тема близка Володину, потому что ВГИК заканчивал его близкий друг — режиссер, артист и продюсер Станислав Говорухин, — передает ТАСС слова Кашеваровой.
Уточняется, что в попечительский совет вошли и другие влиятельные россияне, в частности бизнесмены Александр Мамут и Олег Тиньков.
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