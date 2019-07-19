В аэропорту Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением самолета
• 02:54 • 19 июля 2019
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Пассажиры рейса Москва-Ереван находятся в аэропорту
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
На горячей линии столичного аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением пассажирского самолета. Факт произошедшего подтвердили.
— Самолет по технической причине вернулся обратно. На данный момент авиакомпания принимает решение, как дальше будут перевозиться пассажиры. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в аэропорту, — ответили на вопросы корреспондента РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево был остановлен полет рейса Москва-Ереван из-за сообщения о задымлении. Лайнер принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines.
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