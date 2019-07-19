Пассажиров эвакуировали из самолета в аэропорту Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс Москва-Ереван, прекратил взлет в столичном аэропорту Шереметьево из-за сигнала задымления в кабине пилотов. Всех пассажиров эвакуировали по трапам.

Трое из них пострадали, они получили ссадины и ушибы. Всего на борту находились 187 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на в подмосковном главке МЧС.

Возгорания сотрудники МЧС не обнаружили, информация о задымлении не подтвердилась.

Пассажиры находятся в здании терминала F, для вылета готовится резервный борт.

Это не первый за последнее время инцидент в аэропорту Шереметьево. 16 июня в аэропорту совершил вынужденную посадку направлявшийся в Милан самолет, у которого отказала система кондиционирования. 30 мая лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания на борту пожарной сигнализации.

5 мая Sukhoi Superjet 100, который летел из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и жестко приземлился после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек.

Ранее «ВМ» сообщала, что на горячей линии столичного аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с задымлением пассажирского самолета.

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