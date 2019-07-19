Елена Малышева показала поклонникам своего младшего внука
Российская телеведущая-медик опубликовала в своем Instagram новое видео. На кадрах ее улыбчивый внук Артур сидит на лужайке и хлопает в ладоши. Ведущая «Жить здорово!» напевала песню, а малыш реагировал на это аплодисментами.
— Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам, — подписала публикацию Малышева.
Такой пост восхитил аудиторию телеведущей и подписчики щедро одарили ее внука комплиментами.
«Чем-то похож на вас, Елена Васильевна. Замечательный малыш», — написала пользователь соцсети.
«Ого, как похож на вас, Елена Васильевна!» — заметила комментатор.
«Чудесный малыш», — порадовалась за Малышеву подписчица.
У телеведущей есть два внука. Их отец — старший сын знаменитости — Юрий. Он, как и мать, имеет медицинское образование и является креативным продюсером программы «Жить здорово!».
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