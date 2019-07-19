О чем стоит говорить в метро

Новость, в которой прекрасно все: пассажиры московского метро создали петицию с требованием изменить объявления в поездах на Сокольнической линии.

Прекрасна и петиция, и ее причина: все дело в том, что сейчас в вагонах на красной ветке звучит призыв уступать места «инвалидам, пожилым людям и женщинам». Раньше такого беспредела не было.

Комфорт мужчин, таким образом, говорится в петиции, поставлен ниже женского. А женщин поставили в один ряд с инвалидами. Им приписываются неполноценность и необходимость покровительства. Для цивилизованного общества такое неприемлемо, убеждены авторы обращения. Пресс-служба метрополитена отмолчалась.

Феминистки, конечно, перебарщивают, но это не от хорошей жизни. Движение в кризисе, раз всерьез обращает внимание на такие вещи, как объявления в общественном транспорте, к которым уже все привыкли. Как привыкают к звукам, сопровождающим повседневные явления. Ну, либо это не совсем правильные феминистки, а мы знаем, что такие тоже бывают.

Давайте будем слушать в метро погоду. Или изучать иностранные языки. Заживем ведь! Фото: Официальный твиттер-аккаунт Московского метрополитена

Не так давно в соцсетях обсуждали предложение места для сидения в метро предоставить только лицам женского пола. А все потому, что, сидя вперемешку с мужчинами, женщины будут испытывать страдания от нарушения мужским полом их личного пространства. Коленками об них мужчины тереться будут.

Если же выбросить из новости припадок феминизма и итоговую петицию, внимание сместится на пресловутые объявления в вагонах. Они ведь действительно никому не нужны. Они не делают сообщество лучше, они не заставляют прислушаться и задуматься, они раздражают. Когда москвичи только начинали пользоваться метрополитеном, объявления просвещали. Поколения горожан привыкли к ним как к транспортному фону.

Первоначальный смысл объявлений утерян, и раз уж в вагоне есть громкая связь и по ней должно что-то звучать, пусть тут будет полезный контент, как сейчас это называют. Я серьезно. Давайте будем слушать в метро погоду. Или изучать иностранные языки. Заживем ведь!

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