ЦИК ответил на обвинения о ходе избирательных кампаний

Авторы обвинений на ход избирательных кампаний в адрес Центральной избирательной комиссии желают хайпануть, а не добиться результатов. С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания Центризбиркома.

— Я просто не очень понимаю, когда читаю какие-то объяснения и какие-то обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии. Я думаю: те, кто пишут, они заинтересованы в результатах или, вот сейчас модное слово, хайпануть хотят? Но это какой-то короткий хайп, — сказал Булаев.

Он добавил, что согласие избиркомов регистрировать всех кандидатов, подающих документы для участия в выборах, будет противоречить закону.

Ранее сообщалось, что 100 муниципальных депутатов требуют регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В их обращении говорится о необоснованных, по мнению кандидатов, отказах в регистрации, например, на основании брака подписей, собранных для выдвижения, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним: выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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