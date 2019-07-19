Недетское соседство: рядом со столичной школой открылся притон

Жители деревни Троице-Лыково в районе Строгино сообщили, что в одном из коттеджей, в доме № 55 по 2-й Лыковской улице, разместился притон с девушками легкого поведения. Возле подозрительного заведения в любое время суток можно заметить мужчин и девушек, похожих на представительниц древнейшей профессии. Такое соседство горожан возмущает еще и потому, что рядом находятся детский сад и школа.

Здание выглядит как загородный дом. От обычного жилья его отличают вывеска P/G club и кровля с растениями. Рядом коттеджи, школа № 1155 и детсад № 3.

— Об этом месте дурная молва пошла еще лет пять назад, — рассказывает «Вечерней Москве» лыковчанка Тамара Никитина.

Услугами местных путан, по словам горожан, часто пользуются представители политической элиты и граждане с широким кошельком Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Женщина утверждает, что обитель похоти, из которой постоянно доносятся вопли, стала настоящим испытанием для жителей района.

— Не раз наблюдали, как девиц подвозят к этому дому, у них контракт с таксистами, — утверждает семейная пара, проживающая в одном из ближайших домов. — Все это происходит на глазах у детей.

Один из клиентов, представившийся Русланом, отмечает, что заведение очень популярно и его часто рекомендуют таксисты. Граждане собираются обратиться в управу района Строгино, чтобы там повлияли на ситуацию.

Заведение для взрослых расположено недалеко от детского сада и школы Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

— Поднимем этот вопрос на совещании, — заверили в ведомстве, порекомендовав гражданам обратиться с соответствующей жалобой и в правоохранительные органы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Никитин, юрист:

— Жители должны написать заявление в полицию, чтобы правоохранители наведались в это заведение. И если выяснится, что там действительно публичный дом, «жриц любви» и владельца мужского клуба привлекут к административной ответственности.

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