Недетское соседство: рядом со столичной школой открылся притон
Жители деревни Троице-Лыково в районе Строгино сообщили, что в одном из коттеджей, в доме № 55 по 2-й Лыковской улице, разместился притон с девушками легкого поведения. Возле подозрительного заведения в любое время суток можно заметить мужчин и девушек, похожих на представительниц древнейшей профессии. Такое соседство горожан возмущает еще и потому, что рядом находятся детский сад и школа.
Здание выглядит как загородный дом. От обычного жилья его отличают вывеска P/G club и кровля с растениями. Рядом коттеджи, школа № 1155 и детсад № 3.
— Об этом месте дурная молва пошла еще лет пять назад, — рассказывает «Вечерней Москве» лыковчанка Тамара Никитина.
Женщина утверждает, что обитель похоти, из которой постоянно доносятся вопли, стала настоящим испытанием для жителей района.
— Не раз наблюдали, как девиц подвозят к этому дому, у них контракт с таксистами, — утверждает семейная пара, проживающая в одном из ближайших домов. — Все это происходит на глазах у детей.
Один из клиентов, представившийся Русланом, отмечает, что заведение очень популярно и его часто рекомендуют таксисты. Граждане собираются обратиться в управу района Строгино, чтобы там повлияли на ситуацию.
— Поднимем этот вопрос на совещании, — заверили в ведомстве, порекомендовав гражданам обратиться с соответствующей жалобой и в правоохранительные органы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Никитин, юрист:
— Жители должны написать заявление в полицию, чтобы правоохранители наведались в это заведение. И если выяснится, что там действительно публичный дом, «жриц любви» и владельца мужского клуба привлекут к административной ответственности.
Читайте также: Милонов рассказал, как регистрировал помощника на сайте знакомств